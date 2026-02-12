Infantino celebra acuerdo Superliga: "El fútbol siempre gana cuando estamos unidos"

Redacción Deportes, 12 feb (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró este jueves el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga al que llegaron el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, con el del Real Madrid, Florentino Pérez, y el del PSG, Nasser Al-Khelaïfi: "El fútbol gana cuando estamos unidos".