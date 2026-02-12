12 de febrero de 2026 - 07:10
Infantino celebra acuerdo Superliga: "El fútbol siempre gana cuando estamos unidos"
Redacción Deportes, 12 feb (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró este jueves el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga al que llegaron el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, con el del Real Madrid, Florentino Pérez, y el del PSG, Nasser Al-Khelaïfi: "El fútbol gana cuando estamos unidos".
Infantino habló al inicio del 50 congreso de la UEFA que se celebra en Bruselas y alabó el punto de encuentro al que llegaron tanto la UEFA, como el Real Madrid y el PSG para que el fútbol vuelva a unirse.
"Ayer tuvimos grandes noticias sobre el acuerdo entre la UEFA, el Real Madrid y el PSG. Quiero felicitar a Aleksander, Florentino y Nasser por haber llegado a este acuerdo. El fútbol gana cuando estamos unidos", dijo.