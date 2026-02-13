Atlético Nacional golea 4-1 a Fortaleza y suma su tercera victoria en línea en la Liga

El conjunto antioqueño abrió el marcador a los 34 minutos por intermedio de Morelos y amplió la ventaja en el inicio del segundo tiempo con Milton Casco (52’).

Morelos no solo abrió el marcador, sino que dedicó su primer tanto a su tierra natal, Tras el 1-0, el delantero mostró una camiseta blanca con el mensaje “Córdoba estamos contigo, mucha fuerza”, mientras se le escuchó decir: “Fuerza mi gente, vamos”.

El gesto cobra relevancia porque el departamento atraviesa una emergencia por las inundaciones de la última semana, que dejan cerca de 50.000 familias damnificadas en 24 de los 30 municipios.

Fortaleza descontó rápidamente con Andrés Felipe Amaya (54’), pero Nacional no bajó el ritmo. Morelos volvió a aparecer al 59’, esta vez desde el punto penal, para el 3-1 parcial, y Marlos Moreno sentenció la goleada a los 75 minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El visitante terminó con diez hombres tras la expulsión de Teun Wilke (70’), lo que facilitó el control del tramo final para los locales.

La sexta jornada se ha venido disputando de manera escalonada desde el martes pasado y presenta una mezcla de resultados relevantes.

El miércoles, en el estadio El Campín de Bogotá Millonarios consiguió su primer triunfo del campeonato al derrotar 1-0 a Águilas Doradas, con un gol de penal anotado por Radamel Falcao García, un aliciente para el cuadro azulino que buscaba romper la racha adversa de dos derrotas y dos empates.

En otros resultados de la jornada, Independiente Medellín superó 3-1 a Cúcuta, Once Caldas venció 2-1 a Junior e Internacional de Bogotá se impuso 3-2 ante Deportivo Cali en un duelo de alta intensidad.

Entretanto, Boyacá Chicó protagonizó una de las actuaciones más contundentes del día al golear 5-0 a Jaguares, mientras que Bucaramanga y Tolima igualaron sin goles en un encuentro táctico y de pocas opciones claras.

La fecha culminará este viernes con el juego entre América y Santa Fe, cerrando así la programación de la sexta fecha del torneo.