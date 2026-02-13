Dortmund golea y se acerca a tres puntos del Bayern Múnich

El resultado, anclado en tres cabezazos en el primer tiempo, dejó al Dortmund tres puntos detrás del Bayern, que visita al Werder Bremen el sábado, en la continuidad de la 22ª jornada de la Bundesliga

El guineano Serhou Guirassy (10’, 42’), Maximilian Beier (15’) y Dominik Kohr (84’, en contra) anotaron los goles para el Dortmund.

* Sábado: 11:30 Werder Bremen-Bayern (ESPN2); 11:30 Eintracht Frankfurt-B. Mönchengladbach; 11:30 Leverkusen-St Pauli; 11:30 Hamburgo-Unión Berlín; 11:30 Hoffenheim -Friburgo; 14:30 Stuttgart - Colonia.

Domingo: 11:30 Augsburgo-Heidenheim; 13:30 Leipzig-Wolfsburgo (ESPN5).

* Top 8: Bayern 54 puntos, Dortmund 51, Hoffenheim 42, Leipzig 39, Stuttgart 39, Leverkusen 36, Friburgo 30, Eintracht 28.