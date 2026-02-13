Fútbol Internacional
13 de febrero de 2026 - 18:54

Dortmund golea y se acerca a tres puntos del Bayern Múnich

El portero alemán del Maguncia #33 Daniel Batz despeja el balón con los puños junto al delantero portugués del Dortmund #21 Fabio Silva durante el partido de fútbol de la primera división alemana Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el Mainz 05 en Dortmund, oeste de Alemania, el 13 de febrero de 2026. (Foto de Sascha Schuermann / AFP)
El portero alemán del Maguncia #33 Daniel Batz despeja el balón con los puños junto al delantero portugués del Dortmund #21 Fabio Silva durante el partido de fútbol de la primera división alemana Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el Mainz 05 en Dortmund, oeste de Alemania, el 13 de febrero de 2026. (Foto de Sascha Schuermann / AFP)210702+0000 SASCHA SCHUERMANN

El Borussia Dortmund venció el viernes 4-0 al Maguncia para extender su racha invicta en la liga a 15 partidos y reducir a tres puntos la diferencia con el líder de la Bundesliga, el Bayern Múnich.

Por ABC Color

El resultado, anclado en tres cabezazos en el primer tiempo, dejó al Dortmund tres puntos detrás del Bayern, que visita al Werder Bremen el sábado, en la continuidad de la 22ª jornada de la Bundesliga

El guineano Serhou Guirassy (10’, 42’), Maximilian Beier (15’) y Dominik Kohr (84’, en contra) anotaron los goles para el Dortmund.

* Sábado: 11:30 Werder Bremen-Bayern (ESPN2); 11:30 Eintracht Frankfurt-B. Mönchengladbach; 11:30 Leverkusen-St Pauli; 11:30 Hamburgo-Unión Berlín; 11:30 Hoffenheim -Friburgo; 14:30 Stuttgart - Colonia.

Domingo: 11:30 Augsburgo-Heidenheim; 13:30 Leipzig-Wolfsburgo (ESPN5).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Top 8: Bayern 54 puntos, Dortmund 51, Hoffenheim 42, Leipzig 39, Stuttgart 39, Leverkusen 36, Friburgo 30, Eintracht 28.