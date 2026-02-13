El uruguayo Agustín Rodríguez promete un fútbol agresivo y goles en favor del Atlas

"Soy un delantero agresivo, me gusta jugar la espalda y picar los espacios pero principalmente voy por goles; vengo con una buena capacidad, me adaptaré al grupo, a la idea del técnico y trataré de dar lo mejor para este club", dijo.

Rodríguez llega a reforzar la ofensiva del Atlas tras la inesperada salida del atacante montenegrino Uros Durdjevic, goleador del equipo, vendido a los Rayados de Monterrey.

El uruguayo afirmó que decidió venir a Atlas por recomendación de su compatriota Brian Lozano, quien vistió la camiseta del Atlas en un par de temporadas y lo animó a involucrarse con el equipo.

"El 'huevo' Lozano me habló muy bien de Atlas, que tenía una hinchada fiel, un gran estadio y eso me dio muchas ganas de venir apenas se dio la oportunidad", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El atacante se entrenó este miércoles con el plantel y estará bajo las órdenes del entrenador argentino Diego Cocca.

Luego de que en días pasados se mostró molesto con la decisión de vender a Durdjevic, Cocca afirmó hoy que está en buenos términos con la directiva y han conversado acerca del rumbo que quieren dar al equipo.

"Esto es fútbol; de emociones; si no nos emocionamos, no vamos a emocionar a nadie y a mí me emociona lo que hago, me emociona mi trabajo, lo defiendo y digo lo que siento", señaló Cocca, quien explicó tener buena comunicación con la directiva.

Atlas se coloca en el cuarto lugar de la clasificación del Clausura mexicano, con 10 puntos de 15 posibles, con cinco goles a favor y cuatro en contra.

El conjunto rojinegro se enfrentará a Pachuca este sábado en partido de la jornada 6 del Clausura.