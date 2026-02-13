Irlanda jugará ante Israel, pese a que pidió a UEFA su suspensión por la guerra en Gaza

La República de Irlanda ha quedado encuadrada en el Grupo B3 junto a las selecciones de Austria, Kosovo e Israel, a la que se enfrentará primero a domicilio el próximo 27 de septiembre y en Dublín después, el 4 de octubre.

"La FAI confirma que el equipo nacional masculino de Irlanda cumplirá sus compromisos en la Liga de las Naciones UEFA 2026 contra Israel tras haber sido emparejados en el Grupo B3", señaló la federación tras el sorteo celebrado este jueves.

La federación recordó en un comunicado que su asamblea general votó a favor de una moción que remitió formalmente en noviembre al comité ejecutivo de UEFA en la que pedía la suspensión "inmediata" de la Asociación de Fútbol de Israel "por una infracción de los estatutos".

No obstante, la FAI reconoció en la nota que la normativa de UEFA establece que, si una asociación se niega a disputar un partido, dicho encuentro se dará por perdido y podrían aplicarse medidas disciplinarias adicionales, incluida la posible descalificación de la competición.

El seleccionador de Irlanda, el islandés Heimir Hallgrimsson, también respaldó entonces la posición de la FAI al recordar que UEFA y FIFA han impuesto sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania.

"No veo diferencia alguna entre que la FIFA y la UEFA hayan vetado a Rusia y no a Israel. No veo la diferencia", declaró el técnico, quien, sin embargo, ya precisó entonces que sí jugaría contra Israel si estuvieran en el mismo grupo.

Preguntado este jueves por la BBC si el emparejamiento ahora con Israel podría provocar complicaciones extradeportivas, Hallgrimsson respondió: "Sí, pero ese no es mi problema. Mi trabajo es centrarme en el aspecto futbolístico y eso es lo que voy a hacer." EFE