La Copa del Rey duplica los precios de los vuelos y alojamientos en Sevilla

Según los datos que ha recabado EFE, la alta demanda para esta cita deportiva ha provocado que los precios se dupliquen en apenas unos días, afectando especialmente a las conexiones aéreas desde el centro y el norte de la península, así como a los alojamientos de la ciudad.

En el análisis de la conectividad aérea, las compañías que operan la ruta Madrid-Sevilla han aumentado el precio medio de sus billetes en 155 euros, lo que representa un incremento del 66% en comparación con cualquier otro fin de semana del mes de abril.

La presión sobre la oferta es también notable en el enlace Bilbao-Sevilla, donde el coste por trayecto ha escalado 115 euros, un 45 % más que en fechas convencionales.

Por el momento, las conexiones desde Barcelona hacia la capital hispalense mantienen valores estables sin registrar incrementos significativos.

Del mismo modo, los servicios ferroviarios, tanto de Renfe como de los operadores privados, no han experimentado variaciones importantes en sus tarifas base, aunque se espera una reducción de la disponibilidad de plazas a medida que se acerque la fecha del encuentro.

El sector hotelero y de apartamentos turísticos es el que registra las subidas más agresivas para el fin de semana de la final.

Según el muestreo realizado por EFE, el coste medio para pernoctar una noche se sitúa en 622,75 euros, lo que supone un incremento del 62% respecto al fin de semana inmediatamente anterior.

Para aquellos aficionados que opten por la estancia de dos noches, la media asciende a 997,16 euros, reflejando una subida del 57%.

En el plano deportivo, la expectación es máxima. La Real Sociedad venció al Athletic Club en San Mamés (0-1), mientras que el Atlético de Madrid goleó en casa al FC Barcelona (4-0) en la ida de semifinales.

Estas eliminatorias, que se resolverán en la vuelta ya a inicios del mes de marzo, determinarán qué dos aficiones se desplazarán finalmente a Sevilla.

No obstante, la fecha definitiva del 18 de abril sigue supeditada a la trayectoria del Real Betis Balompié en la Liga Europa.

El club verdiblanco disputa actualmente sus encuentros como local en La Cartuja debido a las obras de remodelación que se ejecutan en el Benito Villamarín.

Un hipotético pase del Betis a los cuartos de final de la competición europea podría obligar a un reajuste del calendario si coincide con la programación de la final.

Esta escalada de precios responde a las altas expectativas de impacto económico, que el año pasado superó los 75 millones de euros tras la final disputada entre el Barcelona y el Real Madrid.

Según las estimaciones de la Junta de Andalucía, aquella cita batió todas las marcas al generar 25 millones de euros más de lo previsto inicialmente por el Ayuntamiento de Sevilla.