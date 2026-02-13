Países Bajos-Alemania, Italia-Bélgica e Inglaterra-España alumbran la jornada inaugural

Mientras tanto, la selección de Portugal, vigente campeona del torneo tras ganar a España en la tanda de penaltis de la última edición, comenzará su andadura ante Gales, que se estrena en esta edición en la Liga A.

Serbia recibirá a Grecia, Noruega a Dinamarca en un duelo nórdico, Turquía a Francia y República Checa a Croacia.

La última jornada, que se jugará entre el domingo 15 y el martes 17 de noviembre, enfrentará a ambos equipos pero con el orden inverso.

Jueves 24.09.2026 Países Bajos-Alemania (A2) (20.45)

Jueves 24.09.2026 Serbia-Grecia (A2) (20.45)

Jueves 24.09.2026 Noruega-Dinamarca (A4) (20.45)

Jueves 24.09.2026 Portugal-Gales (A4) (20.45)

Viernes 25.09.2026 Italia-Bélgica (A1) (20.45)

Viernes 25.09.2026 Turquía-Francia (A1) (20.45)

Domingo 27.09.2026 Serbia-Países Bajos (A2) (18.00)

Domingo 27.09.2026 Dinamaca-GALES (A4) (18.00)

Domingo 27.09.2026 Alemania-Grecia (A2) (20.45)

Domingo 27.09.2026 Noruega-Portugal (A4) (20.45)

Lunes 28.09.2026 Bélgica-Francia (A1) (20.45)

Lunes 28.09.2026 Turquía-Italia (A1) (20.45)

Martes 29.09.2026 R. Checa-Inglaterra (A3) (20.45)

Martes 29.09.2026 España-Croacvia (A3) (20.45)

Jueves 01.10.2026 Alemania-Serbia (A2) (20.45)

Jueves 01.10.2026 Grecia-Países Bajos (A2) (20.45)

Jueves 01/10/2026 Dinamarca-Portugal (A4) (20.45)

Jueves 01/10/2026 Gales-Noruega (A4) (20.45)

Viernes 02.10.2026 Bélgica-Turquía (A1) (20.45)

Viernes 02.10.2026 Francia-Italia (A1) (20.45)

Sábado 03.10.2026 Croacia-Inglaterra (A3) (18.00)

Sábado 03.10.2026 España-R. Checa (A3) (20.45)

Domingo 04.10.2026 Grecia-Alemania (A2) (20.45)

Domingo 04.10.2026 Países Bajos-Serbia (A2) (20.45)

Domingo 04.10.2026 Portugal-Noruega (A4) (20.45)

Domingo 04.10.2026 Gales-Dinamarca (A4) (20.45)

Lunes 05.10.2026 Francia-Bélgica (A1) (20.45)

Lunes 05.10.2026 Italia-Turquía (A1) (20.45)

Martes 06.10.2026 Croacia-España (A3) (20.45)

Martes 06.10.2026 Inglaterra-R. Checa (A3) (20.45)

Jueves 12.11.2026 Turquía-Bélgica (A1) (18.00)

Jueves 12.11.2026 Italia-Francia (A1) (20.45)

Jueves 12.11.2026 R. Checa-España (A3) (20.45)

Jueves 12.11.2026 Inglaterra-Croacia (A3) (20.45)

Viernes 13.11.2026 Países Bajos-Grecia (A2) (20.45)

Viernes 13.11.2026 Serbia-Alemania (A2) (20.45)

Sábado 14.11.2026 Noruega-Gales (A4) (18.00)

Sábado 14.11.2026 Portugal-Dinamarca (A4) (20.45)

Domingo 15.11.2026 Bélgica-Italia (A1) (20.45)

Domingo 15.11.2026 Francia-Turquía (A1) (20.45)

Domingo 15.11.2026 Croacia-R. Checa (A3) (20.45)

Domingo 15.11.2026 España-Inglaterra (A3) (20.45)

Lunes 16.11.2026 Alemania-Países Bajos (A2) (20.45)

Lunes 16.11.2026 Grecia-Serbia (A2) (20.45)

Martes 17.11.2026 Dinamarca-Noruega (A4) (20.45)

Martes 17.11.2026 Gales-Portugal (A4) (20.45)