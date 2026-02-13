Rodri, acusado por la FA por sus comentarios sobre los árbitros

"No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido", dijo Rodri tras el empate a dos contra los 'Spurs' en el que desperdiciaron una ventaja de dos goles.

"Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es sólo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante", añadió en declaraciones a la Premier League el español, que remarcó que actualmente es "imposible" hablar con los colegiados.

La FA, en un comunicado, confirmó que ha acusado al jugador de mala conducta por dichos comentarios y tendrá hasta el próximo 18 de febrero para defenderse.

"El futbolista actuó de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado, lo que va en contra de las reglas de la FA".

Este incidente podría costarle a Rodri partidos de sanción o una multa económica.