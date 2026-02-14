0-5. Wesley Said devuelve el liderato al Lens

No pasó por alto el nuevo panorama que se encontró el conjunto de Pierre Sage que aprovechó la fragilidad de su rival, recién ascendido, desde el principio. El París marca la salvación en la Ligue 1. Llevaba cuatro partidos sin perder. Pero una victoria y tres empates seguidos aunque el descenso, el antepenúltimo lugar del Auxerre, está a ocho puntos aún.

El Lens, revelación del curso y gran parte de lo que va de competición líder, hasta que hace cuatro fechas, hace un mes, perdió en Marsella, abrió el marcador en el 24, con un tiro desde la frontal de Said tras recibir un centro desde la derecha de Odsonne Edouard.

El segundo fue en el 38. También lo anotó Said, el décimo en lo que va de curso, asistido por Saud Abdulhamid.

La sentencia llegó a la hora de juego, de penalti por una falta dentro del área de Otavio. Lo ejecutó Florian Thauvin que hizo el tercero y redondeó la victoria visitante que culminó su éxito ante un rival entregado con una goleada, establecida por el doblete final Rayan Fofana en el 90 y el 95.

El triunfo, el tercero seguido, sitúa al Lens como líder de la Ligue 1 con un punto de ventaja sobre el París Saint-Germain y diez respecto al Lyon, tercero, que el domingo recibe al Niza.