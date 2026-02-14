El Brighton de Gómez no pudo con el Liverpool en la FA Cup

Gómez jugó un buen partido y dispuso de un par de ocasiones claras para anotar, pero en las dos veces le tapó el disparo el arquero brasileño Alisson. El voalnte ofensivo paraguayo fue sustituido en el minuto 62.

El conjunto ‘red’, que no vive sus mejores tiempos en la Premier, mostró una versión mejor en la Copa, que afrontó con novedades en su once. No pudo doblegar al cuadro de Fabian Hurzeler hasta el tramo final de la primera parte, cuando logró un tanto vital para alcanzar con ventaja el descanso

Al final, Liverpool se impuso con goles de Curtis Jones (42’), Dominik Szoboszlai (56’) y Mohamed Salah (68’, de penal) y avanzó a la ronda de octavos de final.

* Omar Alderete (Sunderland), con esguince en el tobillo, no podrá jugar hoy contra el Oxford United

* Resultados: Burton 0-West Ham 1; Burnley 1-Mansfield 2; Manchester City 2- Salford 0; Norwich 3-West Brom 1; Southampton 2-Leicester 1; Aston Villa 1- Newcastle 3; Liverpool 3-Brighton 0.

Viernes: Hull 0-Chelsea 4; Wrexham 1- Ipswich 0.

Postergado: Port Vale-Bristol (2 de marzo).

Domingo: 09:00 Birmingham-Leeds; 10:30 Grimsby-Wolverhampton; 11:00 Oxford United-Sunderland; 11:00 Stoke City-Fulham; 13:30 Arsenal-Wigan (ESPN); 16:30 Macclesfield -Brentford.