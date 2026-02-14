El Inter da nuevo paso hacia el título tras ganar el Derby d’Italia a la Juve

Cuando la frustración pareció apoderarse de San Siro por dejar escapar viva a una ‘Juve’ en inferioridad, en ese momento en el que la desesperación se personificó en el Inter, apareció Piotr Zielinski para zanjar casi cualquier tipo de duda sobre el dominador en Italia con un zurdazo desde fuera del área que certificó la agónica victoria ‘nerazzurra’ (3-2) y que bien puede valer un ‘Scudetto’.

Los Nerazzurri, que encadenaron una sexta victoria seguida en liga, cuentan con ocho puntos de ventaja sobre sus vecinos del AC Milan (2º), que habían ganado la víspera en Pisa (2-1) , aunque el cuadro rossonero tiene un partido pendiente.

El Napoli (3º, 49 puntos) , que recibirá a la AS Roma (5ª) el domingo, tratará de mantener contacto con el dúo lombardo.

Resultados y goleadores:

* Inter 3-Juventus 2. Goles: 17’ Andrea Cambiaso, en contra, 76’ Francesco Pio Espósito, 90+1’ Piotr Zieliński (I); 26’ Andrea Cambiaso, 84’ Manuel Locatelli (J). Exp: 42’ Pierre Kalulu (J). Ast: 75.515.

* Como 1-Fiorentina 2. Goles: 26’ Nicolò Fagioli, 54’ Moise Kean, de penal (F); 77’ Fabiano Parisi, en contra (C). Exp: 89’ Álvaro Morata (C).

* Lazio 0-Atalanta 2. Goles: 41’ Éderson, de penal, 60’ Nicola Zalewski (A).

* Pisa 1-Milan 2. Goles: 39’ Ruben Loftus-Cheek, 85’ Luka Modric (M); 71’ Felipe Loyola (P). Incidencia: 56’ Niclas Füllkrug (M) falló un penal. Exp: 90+1’ Adrien Rabiot (M).

Domingo: 08:30 Udinese-Sassuolo (ESPN); 11:00 Cremonese-Genoa; 11:00 Parma-Verona; 14:00 Torino-Bolonia (ESPN3); 16:45 Napoli-Roma (ESPN).

Lunes: 16:45 Cagliari-Lecce (ESPN2).

* Top 10: Inter 61 puntos, Milan 53, Napoli 49, Roma 46, Juventus 46, Atalanta 42, Como 41, Lazio 33, Udinese 32, Bolonia 30.