Harry Kane anota doblete para Bayern y llega a los 500 goles en su carrera

Con su victoria en la cancha del Werder Bremen, el Bayern Múnich recuperó el colchón de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que había ganado su partido de la 22ª fecha de la Bundesiga alemana el viernes ante el Maguncia (4-0) .

El gigante bávaro parece que llegará en buen momento al Klassiker del 28 de febrero ante el Dortmund, único equipo capaz de mantener el ritmo infernal del Rekordmeister.

En Bremen, el habitual Harry Kane acudió a su cita con el gol, y lo hizo por partida doble, un penal imparable y un disparo que tocó en el poste tras una jugada en la que participó el colombiano Luis Díaz, ambos goles antes de la primera media hora de partido. Leon Goretzka cerró el marcador en el tramo final del partido.

Los 500 goles de Harry Kane

* Con su doblete, Harry Kane ya suma 500 goles en su carrera profesional, entre clubes y su selección, 100 de ellos desde el punto de penal. La histórica cifra la consiguió en 743 partidos disputados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* En esta temporada los números de Kane; 41 goles y 5 asistencias en 35 partidos, entre todas las competiciones. Son 26 tantos en la Bundesliga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Kane se convirtió en el 22° futbolista de la historia en alcanzar los 500 goles oficiales.

* Los 500 goles de Kane: Leyton Orient 5, Milwall 9, Leicester 2, Tottenham 280, Bayern 126, Selección Inglaterra 78.

* Resultados de la fecha 22 de la Bundesliga: Bremen 0-Bayern 3; Eintracht 3-Bor. Mönchengladbach 0; Leverkusen 4-St Pauli 0; Hamburgo 3-Unión Berlín 2; Hoffenheim 3-Friburgo 0; Stuttgart 3-Colonia 1; Dortmund 4-Maguncia 0.

Domingo: 11:30 Augsburgo-Heidenheim; 13:30 Leipzig-Wolfsburgo (ESPN5).

* Top 10: Bayern 57 puntos, Dortmund 51, Hoffenheim 45, Stuttgart 42, Leverkusen 39, Leipzig 39, Eintracht 31, Friburgo 30, Hamburgo 25, Unión Berlín 25.