Óscar Cardozo recibió un emotivo homenaje en Turquía

El reconocimiento se llevó a cabo en la antesala del trascendental duelo frente al Fenerbahçe, correspondiente a la fecha 22 de la Superliga Turca. En un estadio vibrante, la hinchada de los “Kaplanlar” (Tigres) coreó el nombre del paraguayo, reafirmando un vínculo emocional que se mantiene intacto desde su partida.

La placa conmemorativa entregada por la directiva del club no es casualidad. Durante su estancia en Trebisonda entre 2014 y 2016, el jugador oriundo de Campo 9, registró 28 goles en 66 partidos oficiales. Más allá de los números, su profesionalismo lo convirtió en un referente institucional.

Cabe destacar que el tributo también honra la vigencia de una leyenda: “Tacuara” ostenta el título de máximo goleador paraguayo de todos los tiempos con 422 tantos, una cifra que agiganta su figura a nivel mundial.

Eski futbolcumuz Oscar Cardozo’ya, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi, Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç verdi. pic.twitter.com/NRL9jOK1i9 — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2026

“Tacuara” Cardozo conversó con el canal oficial de YouTube del club, donde se mostró visiblemente emocionado por el recibimiento: “Siempre tengo en cuenta a Trabzon. Incluso por la gente, porque me demuestran un cariño muy especial; entonces, yo también les agradezco a todos ellos por darme el cariño y la atención de siempre.

“Bazen ne kalabilir ne de gidebilirsiniz.”



Attığı unutulmaz goller, bıraktığı derin izler… Eski futbolcumuz Oscar Cardozo duygularını Trabzonspor YouTube Kanalı’nda anlattı.



🎥 https://t.co/20viPBDHnG pic.twitter.com/oislw9EyTQ — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2026

“Nada más agradecerles por el cariño de siempre porque, desde que pisé Trabzon, la gente me demuestra su cariño, me lo demuestran todos. A veces no sé por qué, y así se lo digo a mi señora: ‘No sé por qué me quieren tanto’. Sí, jugué dos años, hice sí, muchos goles importantes. Le ayudé mucho al club también, pero no sé... y ella siempre me dice: ‘Sí, seguramente es por los goles y por tu persona también, por tu personalidad’, porque nunca creé problemas con nadie en ningún lado, y acá mucho menos. Y nada más agradecerles a ellos por el cariño de siempre”, concluyó el goleador.

La nota completa con Óscar “Tacuara” Cardozo