El mexicano Araujo da la victoria al Celtic en la prolongación; el Rangers frena al Hearts

El mexicano, que llegó a debutar con el primer equipo del Barcelona y que militó también en Las Palmas, aprovechó un rechace a los 97 minutos para rubricar el 2-3 y provocar el delirio en la grada ocupada por los fieles seguidores del Celtic, que a la media hora perdía por 2-0 en el estadio Rugby Park.

Reaccionó en el segundo tiempo e igualó el marcador con dianas del tunecinco Sebastian Tounekti (m.56) y del sueco Benjamin Nygren (m.64), y alcanzó el triunfo sobre la campana con el agónico tanto de Araujo.

El Rangers, mientras tanto, pudo con el líder Hearts gracias a dos tantos en el segundo periodo del portugués Chermiti, con lo que el conjunto de Edimburgo ve reducida su ventaja a dos puntos sobre su rival de este domingo y a tres sobre el Celtic, aunque este ha jugado un partido menos.