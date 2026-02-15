El Sunderland avanza en la FA Cup sin Alderete

En el Kassam Stadium de la ciudad de Oxford, el Sunderland se impuso 1-0 gracias a un tiro penal anotado por el senegalés Habib Diarra (32’).

Omar Alderete quedó al margen de este duelo por una lesión en el tobillo, que sufrió el pasado miércoles ante el Liverpool, por la Premier League.

* El Arsenal se clasificó para los octavos de final por primera vez en seis años al aplastar en menos de media hora al Wigan, de tercera categoría, por 4-0. El equipo del entrenador español Mikel Arteta ganó con goles de Noni Madueke (11’), Gabriel Martinelli (19’), Jack Hunt (23’, en contra) y Gabriel Jesus (27’).

Otros favoritos, como Liverpool, Manchester City y Chelsea, también ya están instalados en octavos de final, cuyo sorteo se realizará este lunes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados y programa de los 16avos de final:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Domingo: Birmingham 1- Leeds 1 (penales 2-4); Grimsby Town 0-Wolverhampton 1; Stoke 1-Fulham 2; Oxford United 0-Sunderland 1; Arsenal 4-Wigan 0.

Sábado: Burton Albion 0 -West Ham 1; Burnley 1- Mansfield Town 2; Norwich 3-West Bromwich 1; Manchester City 2-Salford City 0; Southampton 2-Leicester 1; Aston Villa 1-Newcastle 3; Liverpool 3- Brighton 0.

Viernes: Wrexham 1-Ipswich 0; Hull 0-Chelsea 4.

-Lunes 16: 16:30 Macclesfield FC -Brentford.

-Martes, 3 de marzo: 16:45 Port Vale-Bristol City.

* Octavos de final. El sorteo de emparejamientos se realizará este lunes (15:30, hora paraguaya).