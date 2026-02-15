Simeone: "No faltó actitud, ganas o intensidad, el equipo jugó mal y el rival fue mejor"

El Rayo Vallecano, con goles de Fran Pérez, Oscar Valentín y el senegalés Nobel Mendy, se llevó el derbi del 'destierro' disputado en Butarque y el Atlético de Madrid, con 45 puntos, cae del tercer al cuarto puesto de la clasificación.

"La explicación es que fueron superiores, no tuvimos ocasiones de gol, no pudimos jugar el partido a un buen ritmo y nos faltó mejores elecciones dentro del campo", dijo en conferencia de prensa Simeone, que negó que a su equipo le faltara intensidad sobre el césped.

"Por intensidad no creo que haya sido, ni por intensidad ni actitud. Tampoco por falta de ganas o actitud. El equipo jugó mal y ya está. El rival ha jugado mejor y, por tanto, ha tenido más opciones de ganar. Hoy no tuvimos transiciones ni buenos centros. Eso es lo que pasó. La derrota pasa porque fueron mejores", afirmó.

Para Simeone no fueron determinantes los nueve cambios realizados respecto al partido de hace tres días en Copa del Rey frente al Barcelona.

"Si queremos avanzar en la Copa del Rey o en la 'Champions' necesitamos a todos. Esto no es cosa de diez jugadores, es de los veintitantos que somos. Necesitamos competir e interpretar mejor los partidos que tenemos por delante", subrayó.

Por último, Simeone dijo no compartir la opinión de su portero, Jan Oblak, que al término del partido comentó que "parece que LaLiga se ha tirado".

"No comparto lo que comentó Oblak. Hoy el equipo jugó mal y el rival fue superior", concluyó.