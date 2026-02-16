Dos campeones de la Libertadores debutan en la segunda fase del torneo

La sexagésima séptima edición del torneo de clubes más importante de América tendrá a dieciséis equipos en esta instancia: dos de Brasil, Chile y Colombia y uno de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Estos se unirán a los tres ganadores de la fase uno que son el uruguayo Juventud, el venezolano Deportivo Táchira y el paraguayo 2 de Mayo que apearon al ecuatoriano Universidad Católica, al boliviano The Strongest y al peruano Alianza Lima, respectivamente.

De los ocho partidos de esta semana destacan dos que tienen como protagonistas a excampeones del torneo que son viejos conocidos en Sudamérica: Argentinos Juniors, club en el que debutó Diego Armando Maradona a los 15 años y en el que jugó entre 1976 y 1980, y Botafogo, equipo que catapultó a los astros brasileños Garrincha y Nilton Santos.

Este miércoles 'el Bicho' argentino, dirigido por Nicolás Diez y campeón de la Copa Libertadores en 1985, visitará en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil al Barcelona, que tiene en el banquillo al venezolano César Farías y en el campo al delantero argentino Darío 'el Pipa' Benedetto.

El mismo día 18, el brasileño Botafogo, campeón del torneo en 2024 y dirigido por el argentino Martín Anselmi, debutará en los pagos del Nacional Potosí, del entrenador boliviano Leonardo Eguez, en los 4.090 metros de altitud de la ciudad de Potosí.

Los partidos de ida de esta fase 2 se jugarán del 17 al 19 de febrero y los de vuelta del 24 al 26 de febrero.

De esta segunda etapa avanzarán a la tercera ronda del certamen ocho equipos que se enfrentarán por cuatro cupos para la fase de grupos que reunirá a un total de 32 clubes.

La final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el 28 de noviembre en Montevideo.

17.02: 2 de Mayo (PAR) - Sporting Cristal (PER)

17.02: Liverpool (URU) - Independiente Medellín (COL)

18.02: O'Higgins (CHI) - Bahía (BRA)

18.02: Barcelona (ECU) - Argentinos Juniors (ARG)

18.02: Nacional Potosí (BOL) - Botafogo (BRA)

19.02: Deportivo Táchira (VEN) - Deportes Tolima (COL)