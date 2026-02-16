Dos campeones debutan en la Fase 2 de la Libertadores

La sexagésima séptima edición del torneo de clubes más importante de América tendrá a dieciséis equipos en esta instancia: dos de Brasil, Chile y Colombia y uno de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Estos se unirán a los tres ganadores de la fase uno que son el uruguayo Juventud, el venezolano Deportivo Táchira y el paraguayo 2 de Mayo que apearon al ecuatoriano Universidad Católica, al boliviano The Strongest y al peruano Alianza Lima, respectivamente.

De los ocho partidos de esta semana destacan dos que tienen como protagonistas a excampeones del torneo: Argentinos Juniors y Botafogo.

Este miércoles ‘el Bicho’ argentino, campeón de la Copa Libertadores en 1985, visitará en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil al Barcelona, del DT venezolano César Farías.

El mismo día 18, el brasileño Botafogo, campeón del torneo en 2024 y dirigido por el argentino Martín Anselmi, debutará en los pagos del Nacional Potosí, en los 4.090 metros de altitud de la ciudad de Potosí.

* Fase 3. De esta segunda etapa avanzarán a la tercera ronda del certamen ocho equipos que se enfrentarán por cuatro cupos para la fase de grupos que reunirá a un total de 32 clubes.

* La final de la Copa 2026 se jugará el 28 de noviembre en Montevideo.

-Martes 17:

19:00 Carabobo vs. Huachipato, en Valencia (ESPN2). Árbitro: Andrés Rojas (Col).

21:30 Club 2 de Mayo vs. Sporting Cristal, en Pedro Juan (ESPN). Árbitro: Carlos Betancur (Col).

21:30 Liverpool vs. Independiente Medellín, en Montevideo (ESPN2). Árbitro: Bruno Arleu (Bra).

- Miércoles 18:

19:00 O’Higgins vs. Bahía, en Rancagua (ESPN2). Árbitro: Alberto Feres (U).

21:30 Barcelona vs. Argentinos Juniors, en Guayaquil (ESPN). Árbitro: Fernando Vejar (Chi).

21:30 Nacional Potosí vs. Botafogo, en Potosí (ESPN2). Árbitro: Augusto Aragón (Ecu).

-Jueves 19:

19:00 Juventud vs. Guaraní, en Montevideo (ESPN). Árbitro: Rafael Klein (Bra).

21:30 Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima, en San Cristóbal (ESPN2). Árbitro: Hernán Heras (Uru).