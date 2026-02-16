El VAR hizo 159 correcciones en 396 partidos en competiciones de clubes esta temporada

Según los datos presentados por la UEFA, un 8 % de las correcciones se refirió a tarjetas rojas por conducta violenta, faltas y ocasiones manifiestas de gol, y un 24 % a situaciones de fuera de juego, manos o faltas en ataque.

Cada 3.6 partidos se ha hecho una revisión en el campo y tras estas revisiones se han resuelto 103 correcciones y 56 factuales, con 8 confirmaciones de la decisión arbitral después de la revisión.

Por competiciones, en 144 partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa se han realizado 67 correcciones en la primera y 59 en la segunda y en 108 partidos de la Liga Conferencia se han concretado 33 correcciones.

En la Liga de Campeones ha habido 0.47 intervenciones del VAR por partido, en la Liga Europa 0.40 y en la Liga Conferencia 0.31.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La evolución del VAR señala que en la temporada actual ha actuado un total de 1.080 veces, frente a las 56 que hizo en la temporada 2018-19 cuando se empezó a utilizar.

En la 2019-2020 se empleó 186 veces; en la 2020-2021, 263; en la 2021-2022, 633; en la 2022-2023, 533; en la 2023-2024, 795 y en la 2024-2025, un total de 1.203.

El tiempo efectivo de juego en total se sitúa en 55:27 minutos en todas las competiciones, con una cifra de 55:22 en la "Champions", 55:52 en la Liga Conferencia y 55.07 en la Liga Europa.

En la primera se han cometido 22.61 faltas por partido (3.84 amarillas y 0.22 rojas); en la Liga Europa 25.06 (4.39 amarillas y 0.23 rojas) y en la Liga Conferencia 24.35 (4.66 amarillas y 0.21 rojas).

En la Liga de Campeones ha habido 0.40 penaltis por partido, en la Liga Europa 0.34 y en la Liga Conferencia

La UEFA destacó que con la campaña "Be a referee", dirigida a captar nuevos árbitros, se ha pasado de 234.009 árbitros en 2022 antes de su lanzamiento a 305.136 en agosto de 2025. En dos años hay 48.932 árbitros más.

Actualmente en la categoría élite hay 35 hombres y 19 mujeres, en la categoría "first" 62 hombres y 53 mujeres y en la categoría "second" 196 hombres y 73 mujeres.

En total hay 675 asistentes, 137 VAR, 269 observadores y 37 instructores.