Reencuentro Real Madrid-Mourinho en repesca de Champions

Para el campeón francés, este camino tiene un aire de “déjà vu” , luego de que la temporada pasada ya tuviese que pasar por este play off antes de proclamarse por primera vez campeón continental.

Y como hace un año, su primer rival en cruces será otro representante de la Ligue 1, Mónaco, antes de enfrentarse, en caso de clasificación, a uno de los grandes de Europa, Barcelona o Chelsea (el año pasado fue el Liverpool, al que eliminó) .

También el Real Madrid conoce lo que es esta eliminatoria previa a los octavos de final y si el año pasado eliminó al Manchester City de Pep Guardiola, en esta ocasión tendrá enfrente a otro viejo conocido, José Mourinho, con el Benfica.

Real Madrid y Benfica ya se enfrentaron en la última jornada de la fase liguilla y el triunfo fue para los portugueses en Lisboa a por 4-2, con un recordado gol de su portero Anatoliy Trubin en el descuento que clasificó a los lisboetas para este play off.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Programa de partidos:

Programa de los partidos de ida del play off de acceso a los octavos de final:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Para este martes:

14:45 Galatasaray vs. Juventus de Turín, en Estambul (ESPN);

17:00 Benfica vs. Real Madrid, en Lisboa (ESPN);

17:00 AS Mónaco vs. París SG, en el Principado de Mónaco (ESPN2);

17:00 Borussia Dortmund vs. Atalanta, en Dortmund (ESPN5).

Revancha, 24 de febrero.

-Para el miércoles:

14:45 FK Qarabag vs. Newcastle, en Bakú (ESPN);

17:00 FC Brujas vs. Atlético de Madrid, en Brujas (ESPN2);

17:00 FK Bodø/Glimt vs. Inter de Milán, en Bodø (ESPN);

17:00 Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, en El Pireo (ESPN5).

Revancha, 23 de febrero.