Barcelona irá con Benedetto en ataque ante Argentinos Juniors, comandado por Enzo Pérez

Tanto Benedetto como Pérez recurrirán a la técnica individual y a la experiencia acumulada en el amplio recorrido por los diferentes clubes, puesto que recientemente se han vinculado tanto al Barcelona como al cuadro de La Paternal, el Argentinos Juniors.

En las áreas técnicas también se producirá el duelo entre el experimentado entrenador del Barcelona, el venezolano César Farías, con más de 577 partidos en los distintos clubes, contra los 55 encuentros como entrenador principal del argentino Nicolás Diez, 41 de ellos con el Argentinos Juniors.

Por lo que la ventaja por conocimiento individual y colectivo y de funcionamiento del equipo estará del lado de Diez, que dirigió al cuadro de La Paternal durante todo el año pasado, contra los cuatro partidos amistosos que lleva, hasta el momento, Farías al frente del Barcelona.

Es evidente la incomodidad que viene mostrando Farías en determinados pasajes de los pocos partidos dirigidos con su nuevo club, por la falta de entendimiento y funcionamiento entre las distintas líneas.

La mayor garantía y seguridad en defensa se la vienen dando al Barcelona, José Contreras, uno de los porteros de la selección de Venezuela, el defensa paraguayo Javier Báez, que recién llegó y se está complementando de buena manera con el argentino-ecuatoriano Luca Sosa.

Farías trata de ensamblar una plantilla donde la mayoría de los que ha probado son los recién contratados como los argentinos Benedetto, Matías Lugo, Milton Céliz, Tomás Martínez, los paraguayos Báez y Héctor Villalba, y el uruguayo Sergio Núñez. Lugo no fue habilitado porque no le llegó su transferencia a tiempo.

Por su parte, el cuadro argentino disputó seis partidos oficiales en la actual temporada, de los que ganó dos, empató tres y perdió uno, cinco de ellos por el Torneo Apertura de la Liga argentina, siendo el último partido un triunfo por 1-0 sobre River Plate.

El equipo hace gala de un gran funcionamiento colectivo y destacadas actuaciones de algunos jugadores, a pesar de la introducción de los nuevos refuerzos como Pérez, el portero de la selección chilena, Bryan Cortés, Gino Infantino, Leandro Fernández, Franco Paredes y Agustín Ávalos.

Será la segunda ocasión que se enfrentarán por la Libertadores, en 1986 fue por la segunda fase del torneo, al que llegó Argentinos Juniors como campeón defensor de la Libertadores 1985; mientras Barcelona ganó por 1-0 en Guayaquil, Argentinos se tomó la revancha también por 1-0.

El partido se disputará desde las 19.30 horas local (00.30 GTM del jueves), en el estadio Monumental de propiedad de Barcelona, con arbitraje del chileno Fernando Véjar y la asistencia desde el VAR de su compatriota Nicolás Millas.