De la baja de Dembélé a la consagración de Doué para el PSG, que derrota a Mónaco

Quienes vaticinaban un trámite para los de Luis Enrique en el Luis II se toparon con una realidad brutal a los 20 minutos. El Mónaco, octavo en la Ligue 1, desnudó las carencias defensivas del PSG con una eficiencia quirúrgica. Folarin Balogun golpeó apenas al cumplirse el primer minuto y repitió la dosis al 18, aprovechando una contra que dejó “in albis” a la zaga parisina.

Con un 2-0 en contra y solo un 15% de posesión, el Mónaco tenía el pie sobre el cuello de un PSG que parecía revivir sus peores fantasmas europeos. La tensión aumentó cuando Vitinha desperdició un penalti en el minuto 22 —detenido por el suizo Köhn— y alcanzó su punto crítico en el 27, momento en el que Dembélé abandonó el campo rengueando.

La entrada del joven Desiré Doué en sustitución del lesionado Dembélé fue el punto de inflexión inesperado. En su primer contacto con el balón, Doué aprovechó un servicio de Barcola para recortar distancias y apagar los lamentos. El gol en el minuto 29 cambió la inercia del duelo; el miedo cambió de bando y la defensa monegasca perdió la solidez que la caracterizaba.

Antes del descanso, el empuje parisino encontró premio gracias a Achraf Hakimi, quien puso el empate tras otra jugada gestada por el propio Doué. El guion terminó de torcerse para los locales tras la reanudación, cuando el ruso Golovin vio la roja directa por una dura entrada sobre la espinilla de Vitinha.

Con superioridad numérica y moral, el PSG se adueñó del partido. La firma de la victoria no podía ser de otro que Doué, quien en el minuto 67 selló su doblete particular. El canterano, que había tenido una temporada discreta marcada por las lesiones, emergió en el escenario más grande para poner al campeón en una posición de privilegio.

El Parque de los Príncipes dictará sentencia en una semana, pero el PSG ya respira con alivio tras convertir un posible calvario en una demostración de carácter y profundidad de plantilla.

Ficha técnica

2 - Mónaco: Köhn; Vanderson (Bamba, minuto 70), Teze, Faes, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche (Diatta, minuto 58), Golovine, Adingra (Coulibaly, minuto 70); Balogun (Biereth, minuto 83).

3 - París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia (Lee, minuto 69), Dembélé (Doué, minuto 27), Barcola (Ramos, minuto 81).

Goles: 1-0, minuto 1: Balogun. 2-0, minuto 18: Balogun. 2-1, minuto 29: Doué. 2-2, minuto 41: Hakimi. 2-3, minuto 67: Doué.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP). Amonestó a los locales Faes (minuto 21) y Zakaria (minuto 29) y expulsó por roja directa a Golovin (minuto 48).

Incidencias: Encuentro de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones disputado en el estadio Luis II de Mónaco.

