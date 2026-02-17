El Ramadán, un periodo que exige vigilar entrenamientos y alimentación de futbolistas

"Es un periodo que trastoca su bioritmo diario, pero se puede mantener el rendimiento con ajustes en la programación del entrenamiento y con estrategias a nivel de nutrición", explicó a EFE el preparador físico de la selección de fútbol de Marruecos, el español Eduardo Domínguez.

Para los futbolistas en Europa es más complicado de compaginar porque los horarios de la competición les condicionan, algo que no ocurre en países musulmanes que adaptan las jornadas deportivas al Ramadán.

"Hay que tener cuidado sobre todo los primeros días porque es un cambio brusco: cuidado con las cargas de entrenamiento, vigilar la alimentación y prestar más de atención con controles diarios de peso, de niveles de hidratación, de percepción de bienestar ... Suele ser un periodo donde la gente está un poquito más enfadada", relató Domínguez.

Durante este mes, el preparador físico de la selección marroquí planifica un entrenamiento ligero antes de romper el ayuno y tras esa comida realizan el primer entreno exigente, "porque el organismo ya está preparado para entrenar bien".

"Hoy en día los staff tienen en cuenta todo esto para que el jugador pueda entrenar y rendir sin ningún riesgo de lesión", detalló.

El Ramadán que empieza mañana es un período dedicado a la oración, la reflexión, la caridad y el ayuno durante las horas de sol, costumbres que transforman la rutina diaria de quienes las practican y que exigen equilibrio para compaginar este mes sagrado con la vida laboral.

Durante ese peridodo, los musulmanes se abstienen de comer y beber durante el día y evitan tomar alcohol, mentir y mantener relaciones sexuales. El ayuno en Ramadán es obligatorio aunque hay excepciones: enfermos, viajeros, niños, ancianos y mujeres embarazadas, en período de lactancia o durante la menstruación.

La Premier League y la Liga de Fútbol Inglés (EFL, por sus siglas en inglés) -primera y segunda división, respectivamente- volverán a permitir esta temporada que los partidos se detengan brevemente durante el Ramadán, que tendrá lugar del 17 de febrero al 18 de marzo, para que los jugadores musulmanes puedan romper el ayuno.

Como en años anteriores desde 2021, cuando se empezó a aplicar esta medida, los capitanes y los árbitros acordarán previamente una pausa en el juego -como un saque de puerta, un falta o un saque de banda- para que los futbolistas puedan hidratarse o ingerir geles energéticos.