El Real Madrid apunta a un nuevo clásico

Remontó en el Stade Charléty. Llegó a sentir casi sentenciada la eliminatoria con el 1-3, pero un tanto de Maeline Mendy en el último minuto, resucitó un duelo entre el Real Madrid y el París FC, que se resolverá en el estadio Alfredo Di Stéfano.

No será la primera vez que lo visitará en el actual edición de la 'Champions League' el París FC. Ya acarició el triunfo en la fase de liga el 11 de noviembre, cuando Caroline Weir dio un empate al Real Madrid con un gol salvador a los 98 minutos. La misma jugadora que apareció a los 39 minutos en el Stade Charléty para cambiarle la cara al partido de ida del 'play off' del acceso a cuartos.

Hasta ese momento el choque sirvió de lección. Por detrás en el marcador por la falta de tensión en el arranque y salvado por Misa antes de una reacción imponente. El primer triunfo de la historia del Real Madrid ante el París FC, en el cuarto enfrentamiento, reflejó la progresión del equipo con Pau Quesada. A puertas de igualar su mejor registro en la competición, los cuartos de final.

Una 'Champions' en la que tan sólo cedió ante el vigente campeón, el Arsenal inglés. Con seis triunfos y dos empates. Venciendo siete de sus nueve últimos partidos de local. Con el objetivo de extender su firmeza, Quesada sigue sin poder contar en la portería con la internacional alemana Merle Forhms, lesionada en la rodilla desde la segunda jornada del torneo.

Se entrena ya con el grupo pero aún le falta ritmo para reaparecer, como le ocurre a la brasileña Antonia. También serán baja Keukelaar, Tere Abelleira y Signe Bruun en punta. Ausencias que el Real Madrid no ha acusado en sus últimos partidos, en los que se levantó con triunfos del doble golpe asestado por el Barcelona en la final de la Supercopa y en la Copa. Será su rival en cuartos.

El París FC aterriza en la capital de España en un mal momento. Enlaza tres derrotas consecutivas, la sufrida en la ida en su estadio ante el Real Madrid, y dos con el PSG, ambas con un rotundo 3-0.

Buscará voltear la eliminatoria, ya con poco que perder, y volver a pisar la ronda de cuartos de final. Han pasado trece años desde que lo logró por última vez, con otro nombre incluso, Juvisy, bajo el que llegó a disputar las semifinales en la temporada 2012-13.

Nunca en la Liga de Campeones perdió tres encuentros consecutivos y encuentra este curso dos recuerdos para la esperanza, además de la imagen dejada en el Di Stéfano. Derrotó al Austria de Viena y al Valerenga de visitante.

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Andersson, Holmgaard; Angeldahl, Dabritz, Weir; Athenea, Feller y Linda Caicedo.

Paris FC: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korosec; Liagre, Le Moguedec, Mateo; y Azzaro.

Árbitra: Iuliana Demetrescu (Rumanía).