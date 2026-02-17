Guirassy dicta sentencia en el Signal Iduna Park y acerca al Dortmund a octavos

El equipo dirigido por Niko Kovac atraviesa un estado de gracia. Aunque los tropiezos previos ante Inter y Tottenham lo privaron de entrar directamente en el “top ocho”, el cuadro germano ha sabido reinventarse. Su racha de seis victorias consecutivas en la Bundesliga se trasladó a la escena europea, donde el Signal Iduna Park volvió a ser un fortín inexpugnable para sus rivales.

El guion no pudo ser más favorable para los locales. Apenas a los tres minutos, el Dortmund castigó mediante una jugada de ataque estático que terminó en las botas de Julian Ryerson. El lateral envió un centro preciso al corazón del área, donde Guirassy hizo valer su envergadura: con un salto imperial que superó a la zaga italiana, conectó el balón para batir a Marco Carnesecchi y poner el 1-0.

Tras el golpe inicial, la “Dea” intentó reaccionar bajo la batuta del polaco Nicola Zalewski, quien fue el único capaz de descifrar las fisuras en el muro alemán. Dos internadas suyas estuvieron a punto de encontrar a Gianluca Scamacca, pero la falta de puntería perdonó a un Dortmund que no suele dar segundas oportunidades.

Cuando mejor jugaba el Atalanta, el conjunto de Kovac sentenció el duelo. Guirassy, en una faceta más generosa, recuperó un balón en el mediocampo y emprendió una cabalgada imparable por el flanco izquierdo. Tras dejar atrás a sus marcadores, sirvió un pase “de la muerte” para que Maximilian Beier solo tuviera que empujar el esférico a la red, estableciendo el segundo de la noche.

En la segunda mitad, Rafael Palladino buscó agitar el árbol dando entrada a Isak Hien y Nikola Krstovic. El cambio de piezas surtió efecto inmediato en la intensidad, y el propio Krstovic obligó a intervenir a Gregor Kobel con un disparo potente, aunque el meta suizo no pasó mayores apuros durante el resto del encuentro.

El tramo final se convirtió en un intercambio de golpes interrumpido por constantes faltas. Julian Brandt tuvo en sus botas el tercer tanto tras un rechace en un córner, pero su remate se marchó por encima del travesaño. Con el pitido final, el Dortmund se marcha con los deberes hechos y la tranquilidad del marcador, mientras que el Atalanta se aferra a la mística de Bérgamo para intentar una remontada épica en la vuelta.

Ficha técnica

2 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Luca Reggiani, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha (Marcel Sabitzer, minuto 83), Daniel Sevensson; Julian Brandt (Carney Chukwuemeka, minuto 70), Maximiliano Beier (Karim Adeyemi, minuto 70) y Serhou Guirassy (Fabio Silva, minuto 83).

0 - Atalanta: Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti (Isak Hien, minuto 46), Sead Kolasinac; Davide Zappacosta (Raoul Bellanova, minuto 73), Marten De Roon (Kamaldeen Sulemana, minuto 63), Ederson, Lorenzo Bernasconi; Mario Pasalic, Nicola Zalewski y Gianluca Scamacca (Nikola Krstovic, minuto 46).

Goles: 1-0, minuto 3: Serhou Guirassy. 2-0, minuto 42: Maximilian Beier.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (NED). Mostró tarjeta amarilla a Luca Reggiani y Waldemar Anton, del Borussia Dortmund, y a Odilon Kossounou y Gianluca Scamacca, del Atalanta.

Incidencias: Encuentro de ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund.

Fuente: EFE