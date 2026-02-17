Koke: "Estoy aquí para lo que necesite el equipo, sea jugando o estando en el banquillo"

"Estoy aquí para lo que necesite el equipo, para lo que me pida mi entrenador, sea jugando donde me toque o estando en el banquillo sin jugar como pasó el otro día", apuntó Koke en la rueda de prensa previa a la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Club Brujas este miércoles.

El centrocampista señaló que se encuentra "bien" a sus 34 años y señaló que en el Atlético "da igual que tengas 17 o tengas 37" mientras estés en buena forma, pese a que, apuntó, "mucha gente se pensaba que a lo mejor ya estaba acabado por el número de edad".

"Me encuentro bien, estoy contento, estoy feliz, intento ayudar en las situaciones que me toca", afirmó Koke, que reconoció que el Atlético está "en una montaña rusa" y que deben buscar la regularidad para optar a los títulos.