Alerta por tormentas: Salud activa plan de contingencia

Tras la alerta de tormentas emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología, la cartera sanitaria activó medidas preventivas en establecimientos de todo el país.

El objetivo es mitigar posibles impactos del fenómeno climático y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.

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Refuerzan atención y seguridad en hospitales

Por disposición de la ministra de Salud, se intensificaron las acciones para garantizar la atención médica sin interrupciones, así como la protección de pacientes, personal de blanco y visitantes.

En ese contexto, los centros asistenciales verifican sus sistemas de respaldo, incluyendo energía eléctrica, provisión de agua y operatividad de áreas críticas.

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Áreas críticas bajo monitoreo

Las autoridades sanitarias priorizan el funcionamiento adecuado de sectores clave como unidades de terapia intensiva, quirófanos y laboratorios.

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Asimismo, se fortalecen los mecanismos de coordinación interna para responder de manera eficiente ante eventuales emergencias.

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Preparan equipos y protocolos de emergencia

El plan contempla la organización de equipos de respuesta, la revisión de protocolos de evacuación y la preparación ante un posible incremento en la demanda de servicios de urgencia.

Estas acciones buscan asegurar una atención oportuna y segura durante el evento climático.

El Ministerio de Salud mantiene coordinación permanente con otras instituciones del Estado para articular una respuesta integral.

Además, recomienda a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.