La Justicia turca interviene un club de fútbol por supuesto blanqueo de dinero de apuestas

La Policía de delitos económicos ha detenido a ocho sospechosos en varias provincias y ha tomado el control del club, actualmente en el grupo 2 del cuarto nivel del fútbol turco, así como de tres empresas relacionadas y se ha incautado de varios vehículos, inmuebles y terrenos, informa la agencia turca Anadolu.

La operación se inscribe en la amplia iniciativa judicial de lucha contra las apuestas en el fútbol, que en los últimos meses ha llevado al arresto, revocación de la licencia, la sanción o la dimisión de árbitros, jugadores y delegados de partido, la gran mayoría de categorías inferiores.

Si bien la investigación se dirigía en primer lugar contra profesionales del fútbol que participaron en apuestas legales, incompatibles con su oficio según las normas de la Federación Turca, la actual redada se dirige contra un círculo de apuestas ilegales.

La Policía busca aún al principal sospechoso, identificado como Fevzi Ilhanli, antiguo presidente del Diyarbekirspor, que supuestamente blanqueaba las ganancias de estas apuestas canalizando el dinero por las cuentas del contable del club y de otros trabajadores, señala la prensa turca.

Ya hace dos años se detectaron actividades sospechosas en el club que entonces dirigía Ilhanli, el Tuzlaspor, que ahora juega bajo el nombre de Beykoz Anadoluspor en la tercera categoría, pero la Fiscalía no llegó a investigar entonces, informa el diario Birgün.