La Premier League manda a la nevera a un árbitro por su actuación en la FA Cup

El colegiago y su linier cometieron cuatro errores graves en el partido, que no contó con VAR como todos los de la cuarta ronda de la FA Cup. No vieron el fuera de juego de Tammy Abraham en el primer tanto, no señalaron una posible roja por entrada de Lucas Digne a sobre Jacob Murphy, no señalaron un posible fuera de juego en el empate del Newcastle y pitaron como mano fuera del área una infracción claramente dentro de Digne.

El partido lo ganó el Newcastle por 1-3 y los 'Magpies' avanzaron a la siguiente ronda donde se enfrentarán al Manchester City.

La ausencia de VAR en estos encuentros ha aumentado las críticas sobre los árbitros, a los que ahora se acusa de confiar demasiado en la tecnología y de tener miedo a tomar decisiones por ellos mismos.

El VAR solo comienza a ser utilizado en la FA Cup a partir de la quinta ronda, debido a que los campos de los equipos pequeños no tienen la infraestructura necesaria para ello.

