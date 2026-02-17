Nacional Potosí ante Botafogo, duelo en la Libertadores de equipos que necesitan victorias

El encuentro está programado para las 20:30 (00:30 GMT del jueves) en el estadio Víctor Agustín Ugarte, que albergará un partido de esta competición continental después de 14 años y será dirigido por el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón Bautista.

En 2023, el equipo de la Banda Roja debutó en la fase 1 de la Copa Libertadores, pero tuvo que jugar en La Paz debido a que su estadio no estaba habilitado para encuentros internacionales.

Nacional Potosí, campeón del torneo boliviano seriado de 2026, llega al choque internacional tras ser eliminado del campeonato de verano por su tradicional rival, Real Potosí, que este año retornó a la máxima categoría del fútbol boliviano.

Los dirigidos por el entrenador boliviano Leonardo Égüez tienen claro que deben darle la vuelta a la página, comenzar con buen pie y conseguir una diferencia de goles que les permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en Brasil.

El equipo boliviano se reforzó en la línea ofensiva con el argentino Óscar Damián Villalba, goleador de la División Profesional de Bolivia en 2025 con 31 tantos, cuando jugaba para Independiente Petrolero de Sucre.

En el ataque también destacan las incorporaciones del ecuatoriano Maicon Solís y del uruguayo Leandro Ortormín, quienes se sumarán a referentes como el colombiano Tommy Tobar y el también argentino Maximiliano Núñez.

Por su parte, Botafogo, dirigido por el entrenador argentino Martín Anselmi, fue recientemente eliminado en los cuartos de final del Campeonato Carioca tras caer en casa por 1-2 ante Flamengo.

El Fogão no gana desde finales de enero y desde entonces acumuló cinco derrotas: tres en el Campeonato Carioca y dos en el torneo nacional brasileño.

Para el duelo ante el equipo boliviano, Botafogo dispuso que nueve de sus jugadores juveniles viajen y entrenen en Potosí desde el sábado, con el objetivo de aclimatarse a la altitud y al comportamiento del balón.

La delegación se completó el lunes con la llegada del resto del plantel a la sede del encuentro.

Una de las principales dudas del Fogão es el mediocampista Danilo, quien resultó lesionado en el partido ante Flamengo, por lo que será evaluado hasta último momento para definir si integra el once titular en Bolivia.

La llave se definirá en el partido de vuelta, que se disputará el miércoles de la próxima semana en Río de Janeiro.