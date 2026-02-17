Fútbol Internacional
17 de febrero de 2026 - 19:56

Recopa Sudamericana: Flamengo, con bajas para el duelo de ida con Lanús

El bus que transportó a la delegación de Flamengo al aeropuerto.
Flamengo embarcó este martes rumbo a Buenos Aires con cuatro bajas para enfrentar a Lanús en el partido de ida por la Recopa Sudamericana, que se jugará el miércoles en el estadio La Fortaleza, a partir de las 21:30.

Por ABC Color

Los centrocampistas Jorginho y el español Saúl Ñíguez, así como los delanteros, el ecuatoriano Gonzalo Plata y el joven Wallace Yan, no fueron incluidos por el técnico carioca, Filipe Luís, en la delegación que viajó a Argentina.

En un comunicado, Flamengo explicó que Jorginho sigue el plan de recuperación establecido por el departamento médico por la lesión que sufrió en su muslo izquierdo.

Wallace Yan continúa con dolores musculares y Ñíguez permanece en recuperación tras una cirugía en el tobillo izquierdo, mientras que Gonzalo Plata cumple el segundo partido de suspensión impuesto por la Conmebol tras su expulsión en Copa Libertadores.

La Recopa mide al campeón de la Libertadores (Flamengo) con el monarca de la Sudamericana (Lanús). El título se definirá el jueves 26 de febrero, en el emblemático Maracaná de Río de Janeiro (21:30).

