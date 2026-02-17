Simeone: "El objetivo es estar en la siguiente ronda"

"El objetivo es pasar dieciseisavos, estar en la siguiente ronda, y a partir de ahí ir paso a paso hasta donde podamos llegar", respondió Simeone cuestionado sobre si el objetivo del Atlético debería ser alcanzar la final de la máxima competición continental.

El técnico rojiblanco alabó a su rival, un Club Brujas que es "un equipo que sabe a lo que juega, que tiene una muy buena presión, gente muy rápida en la parte final del campo" cuyos resultados como local "han sido importantes". Citó Simeone los encuentros ante el Barcelona (3-3) y el Olympique Marsella (3-0) en la fase liga de la competición.

Con respecto al vaivén de resultados de los recientes encuentros, el último una dolorosa derrota a domicilio en Liga ante el Rayo Vallecano (3-0), habló de la contundencia en el juego como una de las claves para no sufrir y volver a Madrid con una victoria que encarrile la eliminatoria.

"Viendo la 'Champions', está clarísimo que todos los equipos son buenos. No hay un equipo que sea malo (...) Así que el miércoles, como todos los partidos que se presentan en 'Champions', sobre todo fuera de casa también, habrá que jugar un partido duro, difícil, y tratar de sacarlo como queremos", manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Simeone, que este martes cumple el 20 aniversario de su retirada como futbolista profesional, señaló que no desea volver a esa etapa de su vida porque no dejó nada que dar en el campo porque siempre estuvo "dando el 100 %".

"Di todo el amor que tenía. Por eso actué de la misma manera cuando me tocó dejar de jugar. Y hoy no tengo ninguna necesidad de volver atrás para decir que me gustaría jugar. Cuando tuve que estar, lo tuve. Cuando tuve que jugar, lo jugué. Cuando tuve que dar todo, lo di", dijo.