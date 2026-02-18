Autoridad deportiva de Portugal anuncia investigación sobre el supuesto incidente racista

La APCVD explicó en un comunicado que ha decidido iniciar este proceso administrativo para "averiguar los hechos", a la luz de las noticias publicadas por los medios de comunicación sobre supuestos insultos o actos de racismo durante el encuentro del martes.

Este tipo de procesos pueden acabar en la imposición de una multa si la autoridad deportiva determina que hubo un acto de racismo, xenofobia o intolerancia.

El incidente se produjo en el partido del martes entre el Real Madrid y el Benfica en el Estádio da Luz en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones, que ganó 0-1 el equipo merengue con un gol de Vini Jr.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del tanto de Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

