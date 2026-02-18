Cerezo: "Tenemos muy aprendida la lección del otro día con el Rayo"

"Todos los partidos son diferentes. No es lo mismo jugar contra el Barcelona que contra el Rayo o contra el Brujas, los entrenadores hacen sus planteamientos y hay veces que les salen muy bien y hay otras veces que no por las razones que sean, porque los jugadores están desanimados o porque el equipo contrario es mejor. Vamos a ver un buen partido, tenemos muy aprendida la lección del otro día con el Rayo y los jugadores, como siempre, saldrán a darlo todo y a intentar ganar como sea", advirtió.

"Yo veo un partido difícil, porque todos los encuentros son difíciles. Tenemos equipo para ganar éste y el que viene", valoró el dirigente en Brujas (Bélgica), donde el conjunto rojiblanco nunca ha ganado: "Es un equipo complicado, que a nosotros nunca se nos ha dado bien, pero eso no quiere decir que hagamos nuestro partido y ganemos".

Para él, el favorito para pasar la eliminatoria es el Atlético de Madrid.

"Nos jugamos una cosa muy importante, que es estar en octavos y, a partir de ahí, poder llegar hasta dónde queremos llegar. Si no pasamos, indiscutiblemente lo pasaremos mal", admitió Cerezo.

También habló de Diego Simeone, cuando fue preguntado si el técnico ya lo ha dado todo en el Atlético.

"Es un entrenador muy joven y yo creo que todavía le quedan muchísimos años para entrenar, no a nuestro equipo, sino al equipo que quiera entrenar, porque puede entrenar al equipo que quiera entrenar", dijo el presidente del club rojiblanco.