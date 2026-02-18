Fútbol Internacional
18 de febrero de 2026 - 18:44

Copa Libertadores: Medellín saca ventaja en la ida contra el Liverpool

Hayen Palacios anotó el gol del triunfo para Medellín en los 92’.
Hayen Palacios anotó el gol del triunfo para Medellín en los 92’.023630+0000 EITAN ABRAMOVICH

El Deportivo Independiente Medellín sacó un valioso botín en la última jugada del partido ante Liverpool de Uruguay, que cayó en casa 2-1 y deberá remar en Colombia para pasar la 2ª ronda de la Copa Libertadores.

Por ABC Color

Sporting Cristal y 2 de Mayo empataron el martes 2-2, mientras que Carabobo venció a Huachipato 1-0.

El DIM dejó un delicioso sabor de boca a los casi 200 hinchas que viajaron a Montevideo para ver su triunfo en un duelo inédito para ambos equipos que tuvo emociones hasta el último minuto, cuando el Poderoso selló la ventaja. De pasar, medirá a Guaraní o Juventud Las Piedras en la tercera fase.

El Carabobo derrotó en Valencia al chileno Huachipato, en un duelo en medio de altísima humedad que pareció cobrarle físicamente al conjunto de Talcahuano.

La primera semana de la ronda 2 de la Libertadores se completa este jueves con estos partidos: 19:00: Juventud Las Piedras vs. Guaraní. 21:30: Táchira vs. Tolima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy