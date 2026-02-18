El Arsenal crea las entradas más caras del fútbol inglés

Este nuevo tipo de entrada, llamado A+, costará entre 90 libras (103 euros) y 168 libras (192 euros) y estará reservado a partidos como los cuartos de final y las semifinales de Champions League.

Además, dos partidos de Premier League por temporada serán elevados a la categoría B+, lo que implica que ahora el club tiene cinco bandas de precios diferentes.

El precio general de las entradas subirá un 3,9 % y el club estima que esto generará 6 millones de libras adicionales por curso. Desde la 2022-2023, el Arsenal ha subido el precio de las entradas por encima del 4 % por campaña.

Una entrada de la categoría más baja costará la temporada que viene un 27 % más que en 2022, al tiempo que el número de partidos disponibles en el abono de temporada se ha reducido.

El grupo oficial de aficionados del Arsenal (AST, por sus siglas en inglés) ha asegurado que esta nueva política de precios parece seguir el modelo FIFA de "exprimir cada vez más al aficionado" y que quizás tenga que ver con una mayor presencia de directivos estadounidenses en el club.

"Nos oponemos con firmeza a estas propuestas", comunicaron.

El club, por su parte, justifica estas propuestas con el aumento de los costes en el mundo del fútbol.