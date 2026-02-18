España golea a Finlandia (7-0) y gana el Torneo del Algarve

Tras igualar ante Portugal y vencer a Alemania, el conjunto de Sergio García necesitaba vencer por muchos goles. Y consiguió el objetivo en un partido en el que fue absolutamente superior al cuadro nórdico.
Rubén Gómez (m.7 y 21) y Christian Imga (m.18) encaminaron la victoria, y, en el segundo periodo, España alcanzó la cantidad que necesitaba con dianas de Roberto Toméz (m.55), Ebrima Tunkara (m.57) y un doblete de Enzo Alves (m.65 y 69).
Esta goleada y la mínima victoria de Portugal ante Alemania (1-0) le concedía el trofeo a la roja, que demostró carácter en los dos primeros encuentros para levantarse en momentos complicados y no rendirse y en este último, disputado en el estadio municipal de Albufeira.
España formó con Darlington Chichoro; Arnau Cases (Jordi Pesquer, m.46), Mario Díaz (Raúl Expósito, m.46), Mateo Garrido (Sergi Mayans, m.46), Mikel Urrestarazu (Byron Mendoza, m.46); Eloi Gómez (Holmes Junior, m.57), Ian Mencía (Michal Zuk, m.57), Ebrima Tunkara (Enzo Alves, m.57); Rubén Gómez, Roberto Tomás (Mauro Valeiro, m.57) y Christian Imga (Jorge Domínguez, m.46).
