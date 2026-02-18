Kelly, jugador del Juventus, denuncia insultos racistas: "Vuelve al zoo"

"Vuelve al zoo", fue el comentario que recibió tras el partido en su última publicación en Instagram, colgada el pasado 4 de febrero.

Kelly no dudó en responder al comentario en la misma red social y en hacer pública la identidad del hombre que le insultó.

"Las críticas son parte de la vida y también del deporte. Y siempre las he aceptado. Cada uno tiene derecho a su propia opinión. Pero no voy a aceptar esto. Las palabras y las acciones tienen significado y consecuencias", espetó el futbolista.

Kelly fue objeto de duras críticas tras la goleada ante el combinado turco por haber sido protagonista en los dos últimos goles encajados de la 'Vecchia Signora' que complican sobremanera la remontada para acceder a los octavos de final el próximo 25 de febrero en Turín.

