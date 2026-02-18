Letexier actuó de manera correcta según el reglamento UEFA al no escuchar presunto insulto

La actuación de Letexier fue correcta según la normativa, ya que, tras ser informado de un presunto hecho racista, en este caso por Vinícius, pero no haberlo escuchado de manera directa ni él ni nadie del equipo arbitral, el colegiado deberá investigar con los actores clave pertinentes antes de decidir el curso de acción adecuado.

De manera posterior, el asunto será revisado y sometido a una investigación más exhaustiva una vez el partido haya finalizado.

Esta forma de proceder del árbitro está reflejada en el anexo C al reglamento de seguridad de la UEFA, tras la adopción en 2009 del protocolo antirracismo, según confirmó EFE.

Dicho anexo determina la aplicación de los tres pasos protocolarios si los insultos proceden del público. También que si el árbitro o algún miembro del equipo arbitral escucha el insulto el infractor debe ver la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la IFAB (regla 12) y que en caso de que no lo escuche personalmente, como ocurrió en Lisboa, debe actuar como lo hizo.

Tras su introducción en 2009, el procedimiento de tres pasos de la UEFA ha tratado de perseguir la lucha contra el racismo en el fútbol europeo. La competición ya confirmó hoy que ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio producidas en el partido.

Asimismo, la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), dependiente del Gobierno de Portugal, también anunció la apertura de una investigación para verificar si realmente se cometió alguna infracción durante el careo entre los dos futbolistas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó los presuntos insultos racistas y admitió estar "en shock y entristecido" y sentenció que "no hay espacio para el racismo" en el fútbol.

El mandatario fue contundente en un comunicado publicado en redes sociales: "Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid".

"No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad - necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables", añadió Infantino.

De igual manera, aplaudió la actuación de Letexier, que usó "el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación" cuando inició el protocolo antirracista.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del tanto de Vinicius, que supuso el 0-1 final, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.