El abogado Ricardo Preda Del Puerto, en representación legal de Santiago Peña Palacios, promovió hoy una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Asunción. El recurso fue formulado en contra la Resolución N° 3 de la Cámara de Senadores, aprobada el 6 de noviembre de 2026 y notificada el 9 de noviembre del mismo año, mediante la cual se declaró la culpabilidad de Peña y se lo apartó del cargo de Presidente de la República.

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La representación legal de Peña sostiene que la decisión parlamentaria incurrió en una vulneración flagrante de garantías constitucionales. En ese sentido, detalla que se transgredieron expresamente los artículos 16, de derecho a la defensa; 17, de garantías del debido proceso, incisos 7, 8 y 9; y 256, de la forma de los juicios, todos de la Constitución Nacional.

Mediante la acción, se cuestiona la brevedad de los plazos otorgados para estructurar la defensa de Santiago Peña. Recordó que, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el libelo acusatorio el 5 de noviembre, la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal de Juicio Político esa misma noche.

La acusación formal y un expediente de más de 300 fojas de documentos fueron entregados a la defensa a las 22:15, y se convocó a la audiencia de descargos para las 10:00 de la mañana siguiente.

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Según detalló, solo había un margen de 12 horas nocturnas e inhábiles para examinar las pruebas y preparar los argumentos de descargo. Posteriormente, pese a que la defensa solicitó formalmente una prórroga de 72 horas para garantizar un análisis adecuado, el pedido fue rechazado por el Senado.

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Uso de pruebas inadmitidas y falta de sustento legal

El recurso de inconstitucionalidad sostiene que durante el juzgamiento se incorporaron y utilizaron elementos probatorios ilícitos e inadmitidos, como grabaciones sin trazabilidad, publicaciones periodísticas y facturas emitidas por terceros que no guardan relación directa con las funciones del mandatario.

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Según expone el escrito, la resolución del Congreso no fundamentó los hechos acusados ni demostró mediante elementos convincentes las faltas imputadas, por lo que se constituye un acto arbitrario basado en meras apreciaciones políticas que contraviene la exigencia constitucional de fundamentación judicial.

Defensa refuta las acusaciones contra Peña

La acción de inconstitucionalidad desglosa y rebate cinco ejes argumentales del juicio político:

Conflicto de intereses: Se señala que las participaciones accionarias del presidente fueron declaradas en tiempo y forma ante la Contraloría General de la República y posteriormente vendidas. Asimismo, se precisa que la transformación de la entidad financiera Ueno en banco fue una decisión autónoma del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), integrado por miembros designados durante la administración de gobierno anterior.

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Supuesta injerencia en IPS: Argumenta que IPS es un ente autárquico descentralizado con personería jurídica y patrimonio propio, cuyos fondos son administrados exclusivamente por su Consejo de Administración e instancias técnicas. Sostiene que este eje acusatorio carece de fundamento fáctico y jurídico, ya que pretende responsabilizar al Presidente por actos de un ente autárquico que la ley encomienda a sus propios administradores.

Los límites crediticios y el supuesto encubrimiento: Menciona que el libelo olvida que la remoción de los miembros del Directorio del Banco Central requiere un acuerdo del Senado y causal comprobada.

El Patrimonio del Presidente: Se aclara que el incremento patrimonial cuestionado en el libelo acusatorio proviene de actividades en el sector privado anteriores al 15 de agosto de 2023, fecha en la que Peña asumió la Presidencia.

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El daño a la confianza y el riesgo sistémico: Sostiene que la existencia de una crisis en una entidad financiera no demuestra que el Presidente la haya causado.

Por todo lo expuesto, la defensa técnica solicita a la Sala Constitucional que declare la nulidad absoluta y la falta de valor legal de la Resolución N° 3 de la Cámara de Senadores, restableciendo las garantías procesales y la vigencia del orden constitucional.

Lugo también había presentado acción de inconstitucionalidad

En 2012 la Corte había rechazado la acción de inconstitucionalidad promovida por el expresidente Fernando Lugo contra el juicio político, que culminó con su destitución.

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En ese entonces, la doctora Gladys Bareiro de Módica, sostuvo que la acción debió rechazarse “in límine”, “porque el juicio político, tal y como está regulado en la Constitución Nacional, es una cuestión no justiciable”.