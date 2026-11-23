Esta tarde, una patrullera interceptó a Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente de la República Santiago Peña, cuando intentó salir en una camioneta de su vivienda ubicada en el barrio Mcal. Estigarribia de Asunción. Esto ocurrió a las 16:42 y todo quedó registrado en imágenes de ABC TV.

Previamente, la Fiscalía ordenó la detención de Peña hoy tras incluirlo en una investigación por una presunta compra simulada en el marco de la investigación de Ueno Bank.

Tras permanecer unas dos horas dentro de su residencia, el sospechoso salió alrededor de las 18:11 de su vivienda y quedó detenido por parte de uniformados de la Policía Nacional.

Si bien recibió varias preguntas, el hermano del expresidente Santiago Peña no declaró a ninguna de ellas, fue encapuchado y luego subido a una patrullera. Su abogado tampoco brindó declaraciones trascendentales.

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Situación de Peña Palacios

Al respecto, el comisario principal José Delgado, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, detalló que la Policía Nacional actuó en cumplimiento de la orden de detención preventiva emitida por el equipo fiscal.

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Asimismo, citó que mientras la Policía mantenía la vivienda custodiada a la espera de una nueva orden de allanamiento, el abogado defensor decidió sacar a su representado para entregarlo.

Sobre el aparente intento de fuga que tuvo el ahora detenido, supuestamente su salida era para entregarse, aunque en ese momento le acompañaba otra persona que no era su abogado dentro de la camioneta Toyota Fortuner.

También precisó que Peña fue derivado primero a un centro asistencial para el diagnóstico médico correspondiente y luego trasladado a la sede de la Dirección contra el Crimen Organizado.

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La pareja en Crimen Organizado

Para las 18:45 de este lunes, tanto Francisco Peña Palacios como su esposa, Rocío Caballero Bosch ya se encuentran en el departamento de Crimen Organizado.

Alrededor de las 18:20 se reportó que la mujer ya había ingresado al departamento de Crimen Organizado en compañía de su abogado y unos familiares. Su representante legal es Manuel Rodríguez.

Hoy, la Fiscalía había ordenado la detención del hermano y la cuñada del expresidente Santiago Peña, en el marco del caso Ueno Bank, ante las sospechas de la comisión de presunto lavado de activos con la compraventa de un inmueble.

La orden fue firmada por los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Verónica Valdez, Laura Giacummo, Marlene González y Ruth Benítez, quienes tienen a su cargo la causa N° 92/2026 caratulada como “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.

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