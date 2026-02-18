Mark Clattenburg rectifica: "Nada justifica el racismo en el deporte y en la vida"

"Estoy agradecido de tener la oportunidad de rectificar lo de anoche. Me equivoqué y lo siento. Estaba en directo en televisión, mi trabajo es reaccionar en el momento y las palabras que utilicé fueron torpes y no las adecuadas. Ya estoy aprendiendo de esto y agradezco a mis compañeros cómo cubrieron la situación", afirmó Clattenburg en una publicación en sus redes sociales.

Horas antes, el exárbitro había explicado en Amazon Prime, canal que retransmitió el encuentro en el Reino Unido, que "una vez que Vinícius se lo comenta al árbitro, este tiene que seguir el protocolo, tiene que seguir las reglas que ha puesto la UEFA cuando este tipo de cosas ocurren".

Sin embargo, durante la retransmisión también señaló al futbolista brasileño por la forma en la que gestionó la situación tras marcar el gol.

"El problema es que Vinícius no se ayudó mucho a sí mismo. Lo hizo más difícil para el árbitro. Marcó un gol maravilloso y lo que tiene que hacer es celebrarlo, pero luego volver a su campo. Hizo esta situación muy, muy difícil", añadió entonces.

Estas declaraciones provocaron numerosas críticas en Inglaterra, donde se insistió en que el jugador del Real Madrid tenía pleno derecho a celebrar su gol y a denunciar cualquier comportamiento racista.

En el encuentro disputado en el estadio da Luz, el árbitro francés François Letexier activó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile junto al banderín de córner el único tanto del partido, en el minuto 49, tras denunciar un insulto racista presuntamente proferido por Prestianni, quien se habría tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores del Real Madrid, como Kylian Mbappé, amagaran con abandonar el terreno de juego en medio de un clima de gran tensión entre ambos equipos.