Mark Clattenburg: "Vinícius se lo pone muy difícil al árbitro"

"Una vez que Vinícius se lo comenta al árbitro, este tiene que seguir el protocolo, tiene que seguir las reglas que ha puesto la UEFA cuando este tipo de cosas ocurren", dijo Clattenburg en Amazon Prime, el canal por el que se retransmitió el partido en el Reino Unido.

Sin embargo, el que fuera árbitro de la Premier League culpó después a Vinícius por cómo llevó la situación tras el gol.

"El problema es que Vinícius no se ayudó mucho a sí mismo. Lo hizo más difícil para el árbitro. Marcó un gol maravilloso y lo que tiene que hacer es celebrarlo, pero luego volver a su campo. Hizo esta situación muy, muy difícil", agregó.

Las declaraciones de Clattenburg durante la retransmisión han levantado críticas en Inglaterra, donde se ha insistido en que el futbolista brasileño tenía todo el derecho a celebrar su gol.

Anoche, en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier, aplicó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinicius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.