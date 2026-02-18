Premier League: Arsenal empata con el colista Wolverhampton

El Arsenal ya ha perdido ligas en escenarios como este y puede haberse dejado otra. El Wolves les empató en el tiempo de descuento y el Manchester City, que depende de sí mismo para ganar la Premier, ya huele la sangre.

Pese a la condena del Wolves al Championship el año que viene, vendieron cara su piel los lobos. Tan cara que no se la pudieron llevar los londinenses del norte de Inglaterra, en una de esas funestas noches para el recuerdo ‘Gunner’.

En el descuento y con un tanto en propia puerta de Riccardo Calafiori, se dejaron dos puntos que pueden costar muy caro.

* Los primeros: Arsenal 58 puntos, Manchester City 53, Aston Villa 50 y Manchester United 45.

