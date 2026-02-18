Simeone: "Hoy nos faltó, seguramente, contundencia defensiva"

"El acierto estuvo, hubo situaciones que pudimos haber resuelto mejor defensivamente (...), hoy nos faltó seguramente contundencia defensiva", reconoció Simeone en la rueda de prensa tras un encuentro en el que el Atlético logró colocarse 0-2 al descanso pero acabó encajando tres goles en la segunda parte que sólo pudo compensar con un gol en propia meta del equipo flamenco.

Simeone aseguró que el Brujas "empató justamente" y que él se va "con la tranquilidad de que el equipo dio todo" aunque "siempre se puede mejorar".

"Sabíamos que no lo íbamos a pasar bien, que iba a ser un partido complicado y que ganando 2-0 había un partido por delante todavía largo. Nos pusimos en ventaja otra vez y así todo creo que cometimos errores para que ellos puedan encontrar ese 3-3", apuntó.