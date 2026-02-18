Sudamericano Femenino Sub 20: Paraguay ante Venezuela, buscando su recuperación

El duelo entre paraguayas y venezolanas se desarrollará a partir de las 18:00, en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (Carfem), en Ypané.

Tras la derrota en la primera fecha ante Brasil por 3-1, la Albirroja necesita de un triunfo para mantener sus chances de clasificar entre las cuatro mejores selecciones para el Mundial de Polonia, a disputarse en setiembre del año en curso.

El rival de turno, la Vinotinto, en su primer juego había igualado por Argentina 2-2, en Villa Elisa, lo que le permitió sumar un punto.

Por su parte, la Albiceleste tendrá como rival este jueves a Ecuador, a partir de las 22:00, también en Ypané. Las ecuatorianas habían derrotado a Colombia 1-0 y lideran la clasificación con Brasil.

La Canarinha enfrenta mañana jueves por la noche a Colombia en el estadio de Sol de América, en Villa Elisa, a las 20:00.