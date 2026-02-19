El sindicato de futbolistas galo aplaude que Mbappé y Tchouameni actuaran ante el racismo

"Frente al racismo, el silencio no es una opción", escribió en sus redes sociales la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP), que consideró "ejemplar" la actitud mostrada por los dos franceses cuando Vinicius denunció que el argentino Gianluca Prestianni le profirió insultos racistas tras haber marcado el gol que da a Real Madrid ventaja en la repesca para los octavos de final.

El sindicato incluyó también en su felicitación al árbitro del partido, el también francés François Letexier, que activó de forma inmediata el protocolo anti-discriminación de la UEFA, lo que obligó a parar el partido durante unos minutos.

"Jugadores, árbitros, instituciones: proteger la dignidad de los y las que hacen este deporte es una responsabilidad colectiva. La UNFP estará siempre junto a los jugadores frente a toda forma de discriminación", agregó.

Mbappé fue el más combativo durante el incidente, en el que increpó a Prestianni y, posteriormente, aseguró ante la prensa que había escuchado los insultos, al tiempo que reprochó al argentino haberse tapado la boca con la camiseta cuando los profería.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", dijo el delantero, que pidió que se impida a Pretianni jugar la Liga de Campeones.