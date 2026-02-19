El Tottenham congela los precios de los abonos ante la amenaza del descenso

Según "The Athletic", el conjunto inglés ha tomado esta decisión tras consultarlo con los grupos de aficionados, que ya se quejaron esta temporada al retirar las ayudas a los abonados de más de 65 años.

La última vez que el Tottenham aumentó los precios de los abonos fue en la temporada 2024-2025, cuando los subió un 6 %. Esto provocó que el abono más barato en el Tottenham Hotspur Stadium costara 856 libras (980 euros).

El contexto actual del Tottenham es de incertidumbre total, después de que el club despidiera en los últimos días a Thomas Frank y haya contratado al croata Igor Tudor como técnico interino hasta final de temporada.

Los 'Spurs' atraviesan un terrible momento en la Premier League y son decimosextos con cinco puntos respecto al descenso y este domingo reciben en casa al líder, el Arsenal, que no puede permitirse más tropiezos si quiere ganar esta liga.

Eliminados de las dos copas domésticas a las primeras de cambio, el único oasis del Tottenham esta temporada es la Champions League, donde pasaron como cuartos la fase de grupos y están a la espera de conocer su rival en los octavos de final de la competición.