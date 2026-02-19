El Vancouver de Andrés Cubas se estrella contra la muralla del Cartaginés

Vancouver Whitecaps dominó todo el partido el conjunto canadiense pese a jugar de visita en el estadio José Rafael ‘Fello’ Meza de la ciudad costarricense de Cartago, pero nunca encontró la llave para abrir el cerrojo defensivo ordenado por el entrenador del Cartaginés, el guatemalteco Amarini Villatoro.

Con el 0-0 la serie se definirá la próxima semana en Vancouver, donde el conjunto canadiense buscará afinar su sistema ofensivo para marcar los goles que necesita para avanzar a los cuartos de final, fase en donde espera el Seattle Sounders estadounidense.

El Cartaginés salió al campo con la consigna de mantener el cero en su portería y de buscar alguna anotación en una jugada de contragolpe, sin embargo nunca estuvo cerca de inquietar al guardameta japonés Yhei Takaoka, quien tuvo una noche tranquila.

El Whitecaps dispuso de las jugada más claras de gol. Primero un remate de Sabbi que sacó de la línea el zaguero local Diego Mesén; y después fue el portero Kevin Briceño quien le negó el gol a los visitantes al desviar un potente remate lanzado desde fuera del área por paraguayo Andrés Cubas.

El conjunto canadiense mantuvo la posesión de la pelota y buscó el gol hasta el final, especialmente con el ingreso al terreno de juego del delantero alemán y campeón del mundo 2014, Thomas Müller, quien disputó los últimos 25 minutos del partido.

Müller trató de mover los hilos del ataque de su equipo y de generar peligro en el área, esfuerzo que resultó infructuoso gracias a la solidez defensiva mostrada por el Cartaginés, que apenas se asomó a la portería rival con un par de remates desde fuera del área del delantero chileno Juan Carlos Gaete al cierre del partido. EFE