Fútbol Internacional
19 de febrero de 2026 - 20:43

LaLiga de España: Athletic vs. Elche abre la fecha 25, en San Mamés

Matías Dituro, arquero del Elche, equipo al borde del descenso.
Matías Dituro, arquero del Elche, equipo al borde del descenso. Pablo Miranzo

Athletic Club y Elche se miden en San Mamés en el duelo que abre la vigesimoquinta jornada de LaLiga EA Sports y enfrentará la tendencia al alza de los rojiblancos, con 7 puntos sumados de últimos 9, y la claramente a la baja de los franjiverdes, que no conocen la victoria en 2026.

Por ABC Color

Los dos últimos triunfos frente a Levante y Real Oviedo han rebajado una presión que había empezado a ser asfixiante en el Athletic.

El Elche, por su parte, visita San Mamés en una situación deportiva comprometida, ya que por primera vez en la presente temporada siente de cerca la amenaza del descenso, del que le separa solo un punto.

* Programa de la jornada 25: Viernes: (17:00) Athletic Club - Elche; Sábado: (10:00) Real Sociedad - Oviedo; (12.15) Betis - Oviedo; (14.30) Osasuna - Real Madrid; (17:00) Atlético de Madrid - Espanyol; Domingo: (10:00) Getafe - Sevilla; (12:15) Barcelona - Levante; (14:30) Celta - Mallorca; (17:00) Villarreal - Valencia; Lunes: (17:00) Alavés - Girona.