LaLiga de España: Athletic vs. Elche abre la fecha 25, en San Mamés

Los dos últimos triunfos frente a Levante y Real Oviedo han rebajado una presión que había empezado a ser asfixiante en el Athletic.
El Elche, por su parte, visita San Mamés en una situación deportiva comprometida, ya que por primera vez en la presente temporada siente de cerca la amenaza del descenso, del que le separa solo un punto.
* Programa de la jornada 25: Viernes: (17:00) Athletic Club - Elche; Sábado: (10:00) Real Sociedad - Oviedo; (12.15) Betis - Oviedo; (14.30) Osasuna - Real Madrid; (17:00) Atlético de Madrid - Espanyol; Domingo: (10:00) Getafe - Sevilla; (12:15) Barcelona - Levante; (14:30) Celta - Mallorca; (17:00) Villarreal - Valencia; Lunes: (17:00) Alavés - Girona.